Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 24 de noviembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 6 concentraciones, 6 rodadas ciclistas y 4 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.

Una fundación marchará a las 15:00 horas del Hemiciclo a Juárez en avenida Juárez 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc con destino al Zócalo capitalino en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

La Unión General de Trabajadores de México marchará a las 17:00 horas de Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Fray Servando Teresa de Mier, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc a un destino por definir.

Los Biker’s del Sol rodarán a las 20:00 horas del Sol Rojo del Estadio Banorte con destino avenida Ejército Nacional Mexicano 769, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo.

Ciclistas rodarán a las 21:30 horas del Parque de los Venados en avenida División del Norte y Municipio Libre, colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez; a las 22:30 horas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel Casa Libertad en Calzada Ermita Iztapalapa 4163, colonia Lomas de Zaragoza, alcaldía Iztapalapa con destino a Memorial “Diana Velázquez Florencio” en avenida Francisco I. Madero 22, colonia Guadalupe, municipio de Chimalhuacán, Estado de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ