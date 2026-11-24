¿Está Cerrada la México-Querétaro? Reporte de Incidentes Viales Este Martes
Esta autopista es una de las que mayor aforo presenta en el país y también concentra miles de accidentes al año
Esta autopista es una de las que mayor aforo presenta en el país y también concentra miles de accidentes al año
Alrededor de 80 mil autos particulares y de carga circulan al día por esta carretera que conecta a la Ciudad de México con el centro del territorio nacional. En algunos momentos, puede alcanzar los 130 mil vehículos.
Por estos factores, la Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) se encargan de vigilar el tránsito todos los días, así como dar asistencia y apoyo a los conductores.
Cabe destacar que todo el día se presentan incidentes en esta vía que conecta a la Ciudad de México con Querétaro, un polo económico importante del centro del país.
Eso implica que se presenten todo tipo de incidentes y afectaciones al tránsito a lo largo de todo este trazo carretero, y las cuales te presentamos en esta nota.
Este martes, la GN y Capufe registraron las siguientes afectaciones en esta vía que conecta a la CMDX con el centro del país:
Te invitamos a seguir los canales de N+ para que estés informado sobre el tránsito en esta autopista, ya que al ser de las de mayor aforo, en cualquier momento puede haber alteraciones o afectaciones en la circulación.
Con información de N+
ICM