Alrededor de 80 mil autos particulares y de carga circulan al día por esta carretera que conecta a la Ciudad de México con el centro del territorio nacional. En algunos momentos, puede alcanzar los 130 mil vehículos.

Por estos factores, la Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) se encargan de vigilar el tránsito todos los días, así como dar asistencia y apoyo a los conductores.

Cabe destacar que todo el día se presentan incidentes en esta vía que conecta a la Ciudad de México con Querétaro, un polo económico importante del centro del país.

Eso implica que se presenten todo tipo de incidentes y afectaciones al tránsito a lo largo de todo este trazo carretero, y las cuales te presentamos en esta nota.

¿Cómo está el tránsito en la México-Querétaro hoy?

Este martes, la GN y Capufe registraron las siguientes afectaciones en esta vía que conecta a la CMDX con el centro del país:

Te invitamos a seguir los canales de N+ para que estés informado sobre el tránsito en esta autopista, ya que al ser de las de mayor aforo, en cualquier momento puede haber alteraciones o afectaciones en la circulación.

Con información de N+

ICM