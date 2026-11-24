Una explosión e incendio registrada al interior de una casa, ubicada en el cruce de las calles Caravaggio y Cuernavaca, en la colonia Puerta Oriente, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, generó la movilización de bomberos y rescatistas.

Al llegar al lugar, autoridades localizaron la ventana de dicha propiedad destrozada sobre el pavimento. Rescatistas de inmediato ingresaron para sofocar las llamas y verificar que no se encontrara personas lesionadas.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) informaron que en el lugar se registraron tres personas lesionadas, identificadas como Gerardo García Hernández, de 35 años, quien presuntamente sería el vocalista del grupo Passion Vallenata; Karla Guadalupe, de 31 años, y Flor, de 50 años de edad.

Agentes de investigación también informaron que dentro de la vivienda se encontraban tres menores de edad, quienes resultaron ilesos. Las personas heridas resultaron con quemaduras en varias pertes del cuerpo, por lo que fueron trasladadas a un hospital privado, lugar donde se informó que se encontraban fuera de riesgo.

Elementos de seguridad informaron que la explosión se registró en el área de la lavandería, lugar donde fue localizado un tanque de gas el cual presuntamente tuvo una fuga, pero serán las autoridades correspondientes quienes determinen como sucedieron los hechos.

DAGM