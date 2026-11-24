Un trabajador de 25 años resultó lesionado luego de sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de instalación de cableado de internet en el Mercado de Abastos Estrella, ubicado en el municipio de San Nicolás de los Garza.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, el accidente ocurrió la tarde de este lunes 23 de noviembre, cuando el hombre se encontraba realizando trabajos de instalación en las instalaciones de la empresa Productos del Campo OCA.

Durante las labores, el trabajador recibió una descarga eléctrica que provocó que cayera desde una altura aproximada de 1.5 metros, quedando lesionado en una terraza del segundo nivel.

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Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al sitio y trabajaron en coordinación con Protección Civil de San Nicolás para realizar las maniobras de rescate.

Debido a las condiciones del lugar, los rescatistas utilizaron una férula espinal larga para inmovilizar al lesionado y efectuar su extracción y descenso de manera controlada.

Una vez que lograron ponerlo a salvo, el hombre fue trasladado en estado delicado al Hospital General de Zona número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a bordo de una ambulancia de Protección Civil de San Nicolás.

El trabajador pertenece a la empresa contratista MegaCable Comunicaciones de México, encargada de realizar los trabajos de instalación de cableado.

En el lugar también permanecieron elementos de Protección Civil municipal y policías de San Nicolás para resguardar el área y realizar las labores correspondientes.