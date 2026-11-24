Un cilindro de gas LP presentó una fuga, misma que provocó un incendio al interior de una vivienda ubicada en calles de la unidad habitacional La Giralda en la capital poblana.

El reporte movilizó al Heroico Cuerpo de Bomberos y Bomberas del Estado de Puebla, quienes controlaron la situación mediante el cierre de la válvula del tanque para evitar que las llamas se propagaran.

Tras varios minutos atendiendo el siniestro, las autoridades dieron a conocer la extinción del fuego, dejando el domicilio en la ciudad de Puebla sin riesgos para la población.

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En otro caso, elementos de Protección Civil Estatal atendió el reporte de una excavadora en llamas que se encontraba a la orilla del río en la cabecera municipal de Zacapala.

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De acuerdo con los cuerpos de emergencias, el operador resultó ileso. Tras las labores coordinadas, el siniestro fue liquidado en su totalidad; sin embargo, la maquinaria presentó pérdida total.

Con información de N+

GMAZ