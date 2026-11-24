Una boa constrictora fue asegurada por elementos de Protección Civil (PC) y elementos del cuerpo de Bomberos municipales en la colonia San Gabriel, de la localidad El Tejar, perteneciente al municipio de Medellín de Bravo.

La captura se llevó a cabo tras realizarse un llamado ciudadano y minutos más tarde, las autoridades arribaron al sitio para atrapar al ejemplar que, tras varios minutos y maniobras, logró ser retirado del lugar.

Las autoridades informaron que el reptil que fue capturado será reubicado en un entorno natural acorde a su especie para que de esta manera se pueda garantizar el bienestar del ejemplar.

Hasta este momento, no existe reporte en el que se indique que el ejemplar causara algún daño o lesión a algún habitante o mascota de la zona, por lo que solo fue retirada del lugar de los hechos.