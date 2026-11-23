Como parte de las acciones para fortalecer el Sistema Arrecifal Artificial de Tamaulipas, la Secretaría de Marina llevó a cabo el hundimiento controlado del casco de la ex fragata ARM “Allende”, frente a las costas de Matamoros.

La operación, coordinada a través del Sector Naval de Matamoros, se realizó conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de maniobras y contó con la presencia del comandante de dicha unidad naval.

Con la incorporación de la ex fragata “Allende”, suman seis las embarcaciones que integran el Sistema Arrecifal Artificial de Tamaulipas, junto con los ex buques ARM “Victoria”, ARM “Onjuko”, ARM “Zamora”, ARM “Ortega” y ARM “Seri”.

Foto: Marina

Estas estructuras tienen como objetivo contribuir a la recuperación y conservación de los ecosistemas marinos, al generar nuevos espacios para el desarrollo de especies acuáticas.

Exbuque Onjuku Fue el primero en integrarse al Sistema Arrecifal Artificial de Tamaulipas

El proyecto para crear un Sistema Arrecifal Artificial frente a las costas de Matamoros tuvo uno de sus primeros avances el 13 de mayo de 2026, con el hundimiento controlado del exbuque ARM “Onjuku”.

La ceremonia contó con la presencia del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, el embajador de Japón en México, Onesi Koso, así como autoridades de la Secretaría de Marina y funcionarios estatales.

La iniciativa busca aprovechar antiguas embarcaciones como estructuras submarinas que permitan generar nuevos hábitats para especies marinas, favorecer la biodiversidad y contribuir al desarrollo de actividades como la pesca y el turismo.

Con la incorporación posterior de otras embarcaciones, entre ellas la ex fragata ARM “Allende”, el sistema continúa ampliándose frente al litoral de Matamoros.