Alrededor de 100 vehículos que fueron vandalizados o incendiados durante los hechos violentos registrados desde el pasado viernes en Guasave, Sinaloa, fueron retirados de carreteras y vialidades para restablecer el tránsito seguro de automovilistas y peatones, informó la alcaldesa Cecilia Ramírez Montoya.

La presidenta municipal explicó que, las labores se realizaron de manera coordinada entre Protección Civil, Seguridad Ciudadana, Bomberos y particulares que facilitaron grúas para trasladar las unidades afectadas, incluidos vehículos blindados que fueron llevados a la ciudad de Culiacán. Asimismo, indicó que todavía permanecían aproximadamente 15 vehículos a un costado de las carreteras, por lo que las cuadrillas continuaban trabajando en su retiro y en la limpieza integral de las zonas afectadas.

Por otra parte, informó que las familias, menores de edad, vendedores y asistentes que se encontraban en eventos públicos fueron resguardados durante los hechos violentos en la zona del malecón, y posteriormente trasladados al Centro Cultural. Finalmente, la presidenta municipal aseguró que, pese a la situación, no se registraron víctimas inocentes derivadas de los hechos.

Quedan 15 vehículos pendientes de retirar en carreteras | Foto: N+

JMR