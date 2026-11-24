Retiran Cerca de 100 Vehículos Incendiados y Vandalizados en Guasave, Sinaloa
La alcaldesa Cecilia Ramírez destacó que, ciudadanos fueron resguardados en el Centro Cultural tras el enfrentamiento en el Malecón
Escucha este artículo
La alcaldesa Cecilia Ramírez destacó que, ciudadanos fueron resguardados en el Centro Cultural tras el enfrentamiento en el Malecón
Escucha este artículo
Alrededor de 100 vehículos que fueron vandalizados o incendiados durante los hechos violentos registrados desde el pasado viernes en Guasave, Sinaloa, fueron retirados de carreteras y vialidades para restablecer el tránsito seguro de automovilistas y peatones, informó la alcaldesa Cecilia Ramírez Montoya.
La presidenta municipal explicó que, las labores se realizaron de manera coordinada entre Protección Civil, Seguridad Ciudadana, Bomberos y particulares que facilitaron grúas para trasladar las unidades afectadas, incluidos vehículos blindados que fueron llevados a la ciudad de Culiacán. Asimismo, indicó que todavía permanecían aproximadamente 15 vehículos a un costado de las carreteras, por lo que las cuadrillas continuaban trabajando en su retiro y en la limpieza integral de las zonas afectadas.
Por otra parte, informó que las familias, menores de edad, vendedores y asistentes que se encontraban en eventos públicos fueron resguardados durante los hechos violentos en la zona del malecón, y posteriormente trasladados al Centro Cultural. Finalmente, la presidenta municipal aseguró que, pese a la situación, no se registraron víctimas inocentes derivadas de los hechos.
JMR