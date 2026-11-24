Anuncian Festival 'Chautla Navideño 2026' en Castillo de Puebla; Fechas y Precios
En N+ Puebla te damos a conocer todos los detalles de este evento que promete iluminar una vez más este emblemático lugar de la entidad poblana
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La magia de la temporada decembrina está por llegar y la Ex Hacienda de Chautla volverá a protagonizar uno de los eventos más esperados en Puebla con el festival Chautla Navideña 2026.
Desde el 28 de noviembre de 2026 hasta el 6 de enero 2027 se ofrecerán actividades de luz, tradición y entretenimiento para las familias poblanas y visitantes, en el municipio de San Salvador El Verde
Como parte de la inauguración, este sábado 28 de noviembre, a las 18:30 horas, se realizará el encendido del árbol navideño en el pasillo frente al emblemático Castillo de la junta auxiliar San Lucas El Grande.
El festival estará abierto de jueves a domingo, de 13:00 a 23:00 horas. El acceso tendrá un costo de 75 pesos para la entrada general y 50 pesos para niñas, niños y personas adultas mayores.
Entre los atractivos destacan la iluminación arquitectónica, los árboles y las figuras navideñas monumentales, además de diversos escenarios para fotografías. La experiencia también contempla paseos en las tradicionales trajineras y un pabellón gastronómico y artesanal con productos locales y de temporada.
Al respecto, la directora ejecutiva de Convenciones y Parques, Michelle Talavera Herrera, destacó que este festival fortalece la oferta turística y cultural de los recintos estatales.
La funcionaria aseguró que al aprovechar el valor histórico y arquitectónico de la Ex Hacienda de Chautla para ofrecer un espacio de convivencia y recreación durante las fiestas decembrinas.
Con información de N+
GMAZ