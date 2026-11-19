Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong llega la Catedral de Puebla para ser el noveno arzobispo; con amor y fe es recibido por cientos de poblanos quienes le dan la bienvenida para quedar a cargo de la Arquidiócesis de la entidad.

Con un ambiente festivo, feligreses acompañaron a S.E.R. Mons. Patrón Wong en su procesión desde el Templo del Carmen, ubicado sobre la 16 de septiembre y 17 oriente, hasta la Basílica de la Catedral.

Alrededor de las 9:40 am comenzaron el Repique de Campanas de la Santa Iglesia Catedral y de los templos de la Arquidiócesis de Puebla de la zona del Centro Histórico.

Cerca de las 10:00 a.m. de este 19 de noviembre, Mons. Jorge Carlos Patrón Wong cruzó las Puertas del Perdón de la Catedral de Puebla, las cuales fueron abiertas de manera excepcional por su llegada.

Posteriormente, se realizó la Profesión de fe y el juramento de fidelidad para iniciar su ministerio pastoral en la Arquidiócesis.

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En punto de las 11:11 Mons. Jorge Carlos Wong recitó el Credo católico y reafirmó su fe en la iglesia católica, posteriormente realizó el juramento de fidelidad en la Catedral de Puebla, como parte del protocolo para asumir oficialmente el ministerio pastoral como noveno arzobispo de la entidad.

Como parte de la actividades especiales por su llegada, alrededor de las 12:30 horas Mons. Jorge Carlos Wong llegó al Pontificio Seminario Mayor Palafoxiano para llevar a cabo una Solemne Eucaristía en donde recibió el báculo.

En esta ceremonia asisten representantes del Vaticano así como de la Conferencia del Episcopado mexicano (CEM), entre otros invitados.

¿Quién es S.E.R. Mons. Jorge Carlos Patrón Wong?

Este jueves 19 de noviembre, la iglesia católica en Puebla iniciará una nueva etapa con la llegada de monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, quien tomará las riendas de la arquidiócesis tras una trayectoria de casi cuatro décadas como sacerdote, obispo y arzobispo.

1958 | Nace en Mérida, Yucatán

1988 | Ordenado sacerdote

2009 | Obispo de Papantla

2013 | Arzobispo y colaborador del Vaticano

2021 | Arzobispo de Xalapa

2026 | Nuevo arzobispo de Puebla

Nació el 3 de enero de 1958 en Mérida, Yucatán. Estudió en el seminario conciliar de esa entidad y fue ordenado sacerdote el 12 de enero de 1988. Posteriormente viajó a Roma, donde obtuvo dos especialidades: teología espiritual y psicología.

Durante su ministerio fue vicario parroquial, profesor y formador. Entre 2000 y 2009 dirigió el seminario mayor de Yucatán. También presidió organizaciones de seminarios en México y Latinoamérica.

En 2009, el Papa Benedicto XVI lo nombró obispo coadjutor de Papantla; tres años después asumió la titularidad de esa diócesis. En 2013, el Papa Francisco lo elevó a Arzobispo y lo incorporó a responsabilidades en el Vaticano, vinculadas con la formación sacerdotal.

En diciembre de 2021 fue designado Arzobispo de Xalapa, encomienda que desempeñó desde febrero de 2022. Ahora, tras casi cinco años en Veracruz, llega a Puebla para iniciar una nueva etapa al frente de la comunidad católica.

Con información de Sarai Mancilla

MCS