Una suspensión temporal del servicio de agua potable afectará a todas las colonias de la zona norte de Tampico y algunos sectores de Ciudad Madero, debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica que abastece a las instalaciones de COMAPA Sur.

De acuerdo con información del organismo operador, la interrupción del suministro está programada de las 9:00 de la mañana a las 7:00 de la noche. Durante ese periodo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará labores de mantenimiento en las instalaciones eléctricas que suministran energía a la Planta Potabilizadora y al sistema de Captación Laguna de la Puerta.

Debido a estos trabajos, ambas instalaciones tendrán que suspender temporalmente sus operaciones, lo que afectará el proceso de abastecimiento de agua potable en la zona sur de Tamaulipas.

Ante esta situación, COMAPA Sur pidió a los habitantes de las zonas afectadas tomar precauciones y almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas mientras permanezca suspendido el servicio.

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