El Pueblo Mágico de Atlixco muy pronto se encenderá con la magia de la navidad, ya que dará inicio la Villa Iluminada 2026, tradición de ya 16 años en este municipio durante las fechas decembrinas.

En N+ Puebla te contaremos todo lo que debes saber de una de las máximas celebraciones navideñas de todo el estado, las fechas en la que estará disponible y las calles de la demarcación que abarcará.

La Villa Iluminada Atlixco 2026 encenderá sus luces navideñas este viernes 20 de noviembre a las 19:00 horas, y podrás visitarla con tu familia o con tus amigos hasta el 6 de enero de 2027.

El recorrido incluirá sitios principales de este municipio tales como el Zócalo, la Avenida Hidalgo, calle Nicolás Bravo, el Centro de Convenciones y nuevos puntos como la Avenida Libertad.

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Cabe destacar que al igual que en otras ediciones se contará con atracciones como el Mercadito Navideño y Juegos Mecánicos, para complementar la iluminación navideña que llenará de color el Pueblo Mágico.

Si viajas desde la Ciudad de México tienes que tomar la autopista México-Puebla teniendo un recorrido de aproximadamente dos horas y 40 minutos. Mientras que si viajas desde la capital poblana el llegar no te tomará más de 50 minutos.

Con información de N+

GMAZ