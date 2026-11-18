Tras ser hallado culpable por el delito de tortura, Uriel 'N' quien se desempeñaba como policía municipal de Puebla fue sentenciado a más de 11 años de prisión.

La Fiscalía General del Estado (FGE) logró que quedara firme la sentencia condenatoria tras los hechos ocurridos el 1 de octubre de 2018.

De acuerdo a las investigaciones, el hoy sentenciado junto a otro elemento policial interceptaron a la víctima quien se encontraba acompañada de una mujer. Posteriormente, fue privada de su libertad a bordo de vehículos particulares.

Los agresores trasladaron a la persona a un lugar aislado en donde fue golpeada en distintas partes del cuerpo, asfixiada con una bolsa de plástico y sometida a descargas eléctricas para obligarla a confesar robos registrados en las zonas de Angelópolis y La Calera

Las agresiones le provocaron diversas lesiones, entre ellas una fractura de clavícula, sin embargo, los oficiales no se detuvieron pues buscaban que la víctima confesara su presunta participación en estos delitos. Asimismo, la obligaron a entregar dinero en efectivo y posteriormente se intentó incriminarla mediante la supuesta posesión de un arma de fuego y narcóticos.