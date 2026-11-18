La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la ley general que regula el bienestar, el cuidado y la protección de los animales, con la que el Congreso busca reforzar la protección frente al maltrato animal en todo el país. La votación fue de 470 votos a favor, dos abstenciones y ninguno en contra.

El pleno aprobó el dictamen en lo general y en lo particular. Con ello, la cámara revisora avaló el proyecto de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales que el Senado, cámara de origen, había aprobado en septiembre, en lo general, con 115 votos a favor y uno en contra.

Además de expedir la nueva ley, el dictamen modifica otros cinco ordenamientos: las leyes federales de Sanidad Animal y de Cine y el Audiovisual, y las leyes generales de Vida Silvestre, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de Protección Civil.

El texto que aprobó el Senado se compone de seis títulos y 125 artículos. Incorpora los cinco dominios del bienestar animal (nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental) y reparte competencias entre los tres niveles de gobierno. Prevé una estrategia nacional, un programa especial, planes estatales, un subsistema de información, el registro nacional de animales de compañía y un padrón de personas infractoras.

La ley regula el trato de los animales según su naturaleza, sus características y su vínculo con las personas. Para las especies de compañía establece la tutela responsable y condiciones adecuadas de vida, y contempla una transición para dejar de utilizarlas en investigación y enseñanza. En el deporte y los espectáculos dispone planes de manejo y supervisión veterinaria.

Los zoológicos, acuarios y granjas didácticas deberán contar con instalaciones adecuadas, medicina preventiva, enriquecimiento ambiental y protocolos de emergencia. El texto también regula el trato de los animales en el abasto, la comercialización y las producciones audiovisuales.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, afirmó tras la votación que la ley avanza hacia un marco jurídico más sólido que reconoce a los animales como seres sensibles y establece lineamientos claros para su cuidado responsable.

CT