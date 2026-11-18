La Modalidad 40 del IMSS no se suspenderá. Las pensiones ya otorgadas y los convenios vigentes tampoco sufrirán cambios, aunque el instituto revisará durante los próximos seis meses si la Ley del Seguro Social necesita modificarse para evitar presuntos abusos y fraudes en este mecanismo de pensiones.

Para quien ya tiene una pensión o un convenio en este esquema, lo vigente se mantiene. Lo que sigue abierto es el futuro de las reglas: el estudio determinará si hace falta reformar la ley.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que no se suspenderá la Modalidad 40 y que las pensiones y los convenios no tendrán modificaciones. Lo dijo tras reunirse con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier. Según Robledo, el estudio busca evitar presuntos abusos y fraudes en el mecanismo.

Mier, por su parte, anunció que propondrá a la Jucopo una reunión de trabajo entre el director del IMSS y Comisiones Unidas del Senado. El objetivo sería explicar los alcances del acuerdo aprobado por el Consejo Técnico del instituto y analizar sus implicaciones legales.

Con información de Juan Pablo Narcia.

CT