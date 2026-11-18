Autoridades implementaron un operativo mochila en el acceso principal de la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, después de que localizaron un mensaje intimidatorio contra una maestra, en el que amenazaban con realizar un tiroteo.

El despliegue de las autoridades se presentó poco antes de las 07:00 de la mañana en el plantel universitario ubicado en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Personal docente, de seguridad privada y elementos de la Policía Municipal implementaron el operativo mochila y usaron binomios caninos.

Los estudiantes fueron formados previo a su ingreso para la inspección de sus pertenencias, con el objetivo de detectar y evitar la entrada de armas de fuego u objetos punzocortantes.

De acuerdo con los reportes, la alerta se originó alrededor de las 04:00 de la tarde del martes, tras el hallazgo de un cartel con la amenaza, en el que se advertía sobre un presunto ataque armado programado para este miércoles.

En lo que va de 2026, este tipo de alertas en planteles educativos mantiene en vigilancia a las autoridades estatales.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León llegó a contabilizar al menos 29 reportes por presuntas amenazas de tiroteo en escuelas de la entidad durante la ola de alertas registrada este año, muchas de ellas por mensajes en baños y retos virales en redes sociales como TikTok.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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