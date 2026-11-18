Cuatro alumnas de entre 11 y 14 años de edad fueron turnadas ante la autoridad correspondiente, luego de agredir grupalmente a una estudiante de 13 años en la Escuela Secundaria General Número 6, ubicada en la colonia Las Isabeles, al norte de Hermosillo.



La agresión fue reportada a las 19:22 horas del martes, en el plantel ubicado en las calles Maza de Juárez y Domingo del Castillo, después de que la trabajadora social informara a la Policía Municipal que entre las cuatro estudiantes habían golpeado en la cabeza a su compañera.



El director de la Policía Preventiva Municipal, Christian Alberto Estrella Jurado, explicó que los agentes establecieron contacto con las autoridades educativas para conocer cómo ocurrieron los hechos y corroborar el señalamiento contra las presuntas agresoras.

“Todo el tiempo cuando se hace el contacto en algún plantel educativo, se hace el contacto ya sea con el director o con las autoridades que estén en ese momento presentes. Eso para corroborar como se dio la situación”.

Indicó que, tras atender este tipo de reportes, se realizan recorridos de vigilancia en los planteles y acercamientos mediante programas de prevención, además de mantener presencia policial durante las entradas y salidas de las escuelas. También hizo un llamado a los padres de familia para reforzar la educación de sus hijos desde casa.