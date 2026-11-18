Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), dio a conocer este 18 de noviembre de 2026 la detención de Octavio "N", "El Tavo", de 26 años, presunto generador de violencia en la zona sur de la capital del país, que estaría ligado con un homicidio ocurrido el pasado 7 de noviembre relacionado con un auto calcinado en Tlalpan.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Además, fue capturado Miguel “N”, de 37 años, ambos posiblemente relacionados con estos hechos y presuntos integrantes del mismo grupo delictivo.

Fueron arrestados en la colonia Oxtopulco de la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. Las capturas se cumplimentaron por policías que identificaron un vehículo con características similares al presuntamente utilizado en el ilícito mencionado.

También se aseguraron un arma de fuego, 15 cartuchos útiles, 123 dosis de posible droga y el automóvil en el que viajaban.

A través de una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) precisó que los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron el pasado 7 de noviembre, cuando fue localizada una persona sin vida al interior de un automóvil incendiado, en la colonia Pueblo de San Miguel Xicalco, por lo que personal de esta dependencia inició las indagatorias correspondientes para identificar a los posibles responsables.

Como parte de las investigaciones, los oficiales analizaron las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C2) Sur, así como grabaciones de circuitos cerrados cercanos al lugar de los hechos, lo que permitió identificar la posible ruta de desplazamiento de los involucrados y ubicar una zona de movilidad en calles de la colonia Romero de Terreros, en la alcaldía Coyoacán, donde se implementaron puntos de vigilancia fijos y móviles.

Luego de un recorrido de seguridad en el cruce de la avenida Miguel Ángel de Quevedo y la calle Cerro del Hombre, los uniformados identificaron un vehículo que coincidía con las características de la unidad presuntamente utilizada por los posibles responsables para escapar del lugar, por lo que se aproximaron para realizar una revisión.

En el automóvil se encontraban dos hombres que manipulaban un arma de fuego, motivo por el cual los policías les solicitaron descender de la unidad.

Los hombres de 26 y 37 años fueron detenidos, informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con los objetos asegurados, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

Tras el cruce de información, se averiguó que "El Tavo" cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en los años 2023 y 2026, por delitos contra la salud.

HVI