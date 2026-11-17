Tres adolescentes fueron judicializadas por su probable responsabilidad en los delitos de maltrato infantil y violación a la privacidad, luego de que presuntamente le dieron un cigarro eléctrico a una niña mientras se encontraban en una funeraria.

En conferencia el Fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que los hechos ocurrieron cuando los padres de la menor se encontraban acompañando a una familia durante un servicio fúnebre y solicitaron a una joven que cuidara de la niña.

El próximo 30 de noviembre las menores que rondan entre 16 y 14 años tendrán que presentarse a una audiencia.

Por tratarse de menores de edad a quienes se les señala la comisión de los delitos de maltrato infantil y violación a la privacidad, Salas Chávez dijo que el caso se sigue bajo los lineamientos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

“Esa conducta no tiene por razón de la condición de ser menores de edad, no tiene aparejada la prisión preventiva de tal guisa que no se obtuvo orden de aprehensión y estamos a los tiempos que establezcan los jueces y entiendo que el próximo 30 es la audiencia de citación donde serán presentadas ante el juez para menores”, dijo el fiscal.

Sobre la situación de la menor afectada, el fiscal de justicia dijo que se encuentra bajo resguardo de sus padres.