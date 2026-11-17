La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer que inició una carpeta de investigación por delitos contra los animales, tras recibir una denuncia en la capital poblana.

En dicha querella se advertía sobre las condiciones de abandono e insalubridad en las que presuntamente se encontraban varios ejemplares caninos en un inmueble de la unidad habitacional Infonavit Amalucan, en la ciudad de Puebla.

El 15 de noviembre de 2026, vecinos de la zona reportaron, mediante fotografías y videos, la presencia de perros que aparentemente permanecían sin alimento y en condiciones insalubres, en un espacio con acumulación de heces.

La FGE, en colaboración con Protección Animal del municipio de Puebla, inició las diligencias correspondientes, entre ellas entrevistas a la denunciante y testigos, inspección del inmueble, análisis de material videográfico y la intervención de personal veterinario para valorar las condiciones de bienestar animal.

Además del operativo en el inmueble ubicado al norte de la capital poblana se practicaron tres necropsias como parte de los estudios periciales para determinar responsabilidades.

Los ejemplares asegurados quedaron bajo resguardo de Protección Animal del municipio de Puebla, mientras la FGE Puebla continúa con los actos de investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a derecho.

Con información de N+

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