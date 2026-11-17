La Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Marina informaron acerca del cierre de puertos en el Golfo de México y Marca Caribe.

Para el estado de Veracruz los puertos que se encuentran cerrados para embarcaciones mayores son: Veracruz, Tuxpan, Coatzacoalcos y Alvarado.

Para las embarcaciones menores en la entidad son; Veracruz, Tuxpan, Coatzacoalcos, Alvarado, Tecolutla, Tamiahua, Nautla, Cazones, Tlacotalpan y Tonalá.

La capitanía del puerto de Veracruz cerró a la navegación mayor y menor las bahías norte y sur por los vientos del norte. Mientras tanto los pescadores del muro sacaban el agua de sus embarcaciones que permanecen atracadas al muelle.

‘Anoche si llovió bastantito y hay que sacarle ahorita el agua para que no tenga tanto peso la embarcación y no se revienten los cabos fácilmente’. José Luis Hernández-Pescador.

Los hombres de mar permanecen las 24 horas atentos por la marejada que está recalando debido al fuerte oleaje.

‘Ayer no hubo tanta, ahorita en la mañana es cuando está recalando un poco, pues ya refresco un poco más el viento, el día de hoy y esto les impide hacer sus actividades? si , vamos a estar 3 días parados porque dan el viento no muy intenso pero no nos permite laborar’. José Luis Hernández-Pescador.

Destacan que para evitar accidentes como el ocurrido este lunes donde se hundió una embarcación turística frente a las costas de Veracruz por el oleaje, prefieren esperar con paciencia a que cambien las condiciones climatológicas estables para volver a salir a tirar sus redes.

Es importante destacar que el paso del frente frío número 6 ha dejado afectaciones en diversas partes de estado, según los reportes una persona falleció en la comunidad Miramar perteneciente a Yecuatla.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informado e implementar precauciones a la navegación, actividades portuarias, turísticas, deportivas, de pesca, ribereñas y de playa.