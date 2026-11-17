La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que Joaquín 'N', de 29 años de edad, quien presuntamente destrozó varios puestos de un mercado rodante en la colonia Solidaridad, en Monterrey, fue imputado por los delitos contra la salud y daños en propiedad ajena.

De acuerdo con las actualizaciones de la autoridad, durante las investigaciones al automovilista le fueron localizadas diversas dosis de droga, por lo que también se le atribuyeron delitos relacionados con la posesión de sustancias ilícitas.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes cuando el conductor ingresó con su vehículo al área donde se encontraba instalado el mercado rodante, provocando daños en las estructuras de los puestos y afectaciones a la mercancía de los comerciantes.

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La localización de las dosis de droga durante las investigaciones derivó en que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León también integrara los delitos contra la salud dentro de la carpeta correspondiente.

El caso permanece bajo investigación para establecer las condiciones en las que ocurrió el ingreso del vehículo al mercado y documentar las afectaciones provocadas a los comerciantes de la colonia Solidaridad. Mientras tanto Joaquin 'N' permanece imputado y a disposición de las autoridades.