Un adulto mayor reportado como extraviado fue localizado por elementos de Protección Civil Municipal en la Sierra de Santiago, en el estado de Nuevo León. El despliegue y búsqueda de los cuerpos de rescate se dio durante toda la noche del lunes.

El hombre de la tercera edad fue identificado como Anastacio Tristán, de 75 años de edad, quien habría salido de su domicilio el lunes por la mañana. La desaparición fue reportada por sus familiares después de que dejara de responder mensajes alrededor de las 16:00 horas.

Cuerpos de emergencia y elementos de seguridad del municipio de Santiago se movilizaron tras recibir el reporte. Para la búsqueda fueron utilizados drones de Protección Civil de Monterrey, que ayudaron a agilizar la localización del señor Anastacio.

El adulto mayor fue encontrado por las autoridades en la Sierra de Santiago. Después de bajarlo, el hombre fue valorado por paramédicos municipales para confirmar que se encontrara en buen estado de salud.

Posteriormente, le ayudaron a reunirse nuevamente con sus familiares, quienes se encontraban preocupados por no saber de él desde la tarde del lunes.

Con información de Brian Samaniego | N+

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