Desaparece Enfermera Tras Ataque a Balazos a Clínica en Guanajuato

La tarde del pasado martes se registró un ataque armado a una clínica particular de traumatología en la comunidad de Victoria de Cortazar.
Según los primeros reportes, personas armadas entraron a las instalaciones en donde dispararon causando solo daños materiales.
Por lo que se pidió el apoyo de elementos de seguridad, al llegar a la clínica ubicada en la prolongación Emiliano Zapata encontraron casquillos percutidos, impactos de bala y cristales rotos.
Al revisar el lugar no se localizaron a personas heridas ni fallecidas.
Minutos después, llegaron familiares de María Guadalupe Elías Rodríguez, enfermera de 21 años de edad que laboraba en la clínica.
Quienes denunciaron que no encontraban a la joven y hasta el momento no ha sido localizada, por lo que piden apoyo para dar con su paradero.