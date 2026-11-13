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Desaparece Enfermera Tras Ataque a Balazos a Clínica en Guanajuato

Familiares y amigos de María Guadalupe Elías Rodríguez piden el apoyo de la ciudadanía para localizarla

Desaparece Enfermera Tras Ataque a Balazos a Clínica en Guanajuato.Desaparece Enfermera Tras Ataque a Balazos a Clínica en Guanajuato. Foto: N+

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Los hechos se registraron el pasado martes 10 de noviembre por la tarde, no se cuenta con personas detenidas.

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