Gobierno de México Alista Aplicación con IA para Prevenir y Atender la Salud Pública

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que el Gobierno de México alista una aplicación con Inteligencia Artificial para prevenir y atender temas de salud, en consonancia con la estrategia de salud universal.

“El objetivo es que todo el sistema o servicio universal de salud pueda tener una aplicación propia que use Inteligencia Artificial con la garantía de que los datos de personas van a estar resguardados y al mismo tiempo que sea parte de la visión de atención a la salud que tiene el sistema nacional de salud pública del país”, señaló la presidenta desde Palacio Nacional.

Dijo que la Inteligencia Artificial podrá dar orientaciones generales con apoyo médico, pero aclaró que esta no deberá utilizar para que se receten medicamentos.

“Sí podría llevar a que la Inteligencia Artificial dé respuestas y también con apoyo médico, porque la Inteligencia Artificial no debería recetar un medicamento; puede dar orientaciones generales con apoyo médico, dar orientación de la utilización de un medicamento”, señaló Sheinbaum Pardo.

La mandataria destacó que el interés es aplicar el esquema de las aplicaciones y la inteligencia artificial para fortalecer la salud preventiva.

“Es un interés nuestro porque cada vez más se van a utilizar estas aplicaciones y lo que queremos es que estén en el marco de la salud preventiva y la atención a la salud”, sostuvo.

TLS