Política

Gobierno de México Alista Aplicación con IA para Prevenir y Atender la Salud Pública

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que busca impulsar la tecnología para la salud preventiva

Inteligencia artificial frente a tecladoIlustración que muestra las palabras " IA Inteligencia Artificial" y un teclado. Foto: Reuters
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