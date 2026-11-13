Bebés Quemados por Tubería de Agua Hirviendo en IMSS son Trasladados a Coatzacoalcos

Dos pacientes permanecen bajo atención médica en el área de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) zona 32 en Minatitlán, luego de resultar lesionados por la ruptura de una tubería que expulsó agua hirviendo.

Entre las personas afectadas se encuentran dos bebés, quienes fueron trasladados al Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

El incidente ocurrió durante las últimas horas, cuando la ruptura de un tubo con agua caliente provocó lesiones en al menos cuatro pacientes. Mientras que los menores reciben atención especializada en Coatzacoalcos, los otros dos afectados continúan en el hospital de Minatitlán.

Familiares de los pacientes permanecen al exterior de las instalaciones médicas a la espera de información sobre la evolución de su estado de salud.