Accidentes

Bebés Quemados por Tubería de Agua Hirviendo en IMSS son Trasladados a Coatzacoalcos

Familiares de as víctimas permanecen en las instalaciones médicas pendientes para conocer su evolución tras el percance

La ruptura de una tubería en IMSS Minatitlán dejó a dos bebés con quemaduras graves.La ruptura de una tubería en IMSS Minatitlán dejó a dos bebés con quemaduras graves. Foto: N+

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En IMSS Minatitlán, la ruptura de tubería deja varios lesionados entre ellos dos bebés con quemaduras graves. Ahora en Coatzacoalcos, sus familias aguardan novedades.

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