Seguridad

Ataque Armado Deja a un Hombre Sin Vida Dentro de Casa en Guadalupe, Nuevo León

El reporte de disparos movilizó a corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio durante las primeras horas del viernes

Hombre es Ejecutado al Interior de su Domicilio en GuadalupeAsesinan a Balazos a Hombre.Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Agentes ministeriales investigan el crimen y recolectaron evidencias en el inmueble.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+