Ataque Armado Deja a un Hombre Sin Vida Dentro de Casa en Guadalupe, Nuevo León

Un hombre de entre 35 y 40 años fue asesinado a balazos al interior de su domicilio en la colonia Tamaulipas, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, durante la madrugada de este viernes.

El ataque armado ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Ciudad Madero, donde vecinos del sector reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades a través del número de emergencias 911.

Tras recibir el reporte, elementos de auxilio y corporaciones policiacas se movilizaron hasta el lugar para atender la situación y verificar lo ocurrido. Al ingresar al inmueble, las autoridades localizaron a un hombre tendido dentro de la casa, quien presentaba diversas heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Luego de revisar a la víctima, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones por el homicidio. La zona fue resguardada por elementos policiacos, mientras agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acudieron al domicilio para realizar las diligencias correspondientes.

Los especialistas comenzaron con la recolección de indicios y evidencias que pudieran ayudar a esclarecer cómo ocurrió el ataque armado y quiénes serían los responsables de la agresión. De acuerdo con las primeras indagatorias, trascendió que el domicilio donde ocurrió el homicidio era señalado por presuntas actividades ilícitas, situación que también sería considerada dentro de las líneas de investigación de las autoridades.

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Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni se ha informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos. Los agentes ministeriales continuarán con las investigaciones para establecer el móvil del crimen y determinar las circunstancias en las que el hombre fue atacado dentro de su propia casa.

El homicidio generó movilización de las corporaciones de seguridad durante las primeras horas de este viernes en la colonia Tamaulipas, en Guadalupe.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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