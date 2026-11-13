¿Qué Pasó en la Carretera México-Cuernavaca Hoy? Caos Vial por Volcadura de Tráiler

Este viernes, se registró un accidente en la carretera México-Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México (CDMX), en un día de alta afluencia debido al megapuente por el aniversario de la Revolución Mexicana para estudiantes de educación básica. Cabe recordar que hoy también inició el Buen Fin 2026.

De acuerdo con los reportes del equipo de N+ FORO, un tráiler cargado con desperdicios volcó al salir del área de recolección, presuntamente la unidad fue cargada en exceso y le ganó el peso.

Elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegaron al lugar para atender al conductor, quien resultó ileso.

Se reporta severa afectación vial en la zona debido a trabajos para retirar la pesada unidad. La alternativa vial para evitar el accidente es la autopista México-Cuernavaca.

Con información de N+

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