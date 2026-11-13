Accidentes

¿Qué Pasó en la Carretera México-Cuernavaca Hoy? Caos Vial por Volcadura de Tráiler

Se reporta severa afectación vial en la zona debido a trabajos para retirar la pesada unidad

Accidente en la carretera México-Cuernavaca, en Tlalpan, CDMXAccidente en la carretera México-Cuernavaca, en Tlalpan, CDMX. Foto: N+

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Hoy, un tráiler volcado en la México-Cuernavaca paraliza el tráfico. El exceso de carga fue la causa. Conductor ileso, pero el caos afecta el Buen Fin y el megapuente. Más detalles aquí.

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Accidente en la Carretera México-Cuernavaca Hoy 13 de Noviembre 2026: Hay Tráfico por Volcadura de Tráiler | N+