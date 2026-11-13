Volcadura en el Puente Luis Donaldo Colosio Deja Dos Lesionados en Matamoros, Coahuila

La noche del jueves, cerca de las 22:53 horas, se registró una aparatosa volcadura sobre el puente Luis Donaldo Colosio, a la altura de un centro comercial, en el municipio de Matamoros, Coahuila.

De acuerdo con el reporte de los hechos, el conductor de una camioneta color gris, con placas de circulación del estado de Coahuila, perdió el control de la unidad mientras transitaba por el lugar, lo que provocó que terminara volcada sobre la vialidad.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron diversas maniobras de apoyo para liberar al conductor y a su acompañante, además de llevar a cabo labores para eliminar posibles riesgos y garantizar la seguridad en la zona.

Los lesionados fueron identificados como Marlon, de 34 años de edad, quien conducía la unidad y presentó una contusión en el tórax, y Eunice, de 29 años, quien viajaba como acompañante y resultó policontundida, además de manifestar dolor en el cuello y la cabeza. Debido a las lesiones que presentaron, ambos requirieron el apoyo de una ambulancia.