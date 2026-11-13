Accidentes

Volcadura en el Puente Luis Donaldo Colosio Deja Dos Lesionados en Matamoros, Coahuila

El accidente se registró a la altura de un centro comercial cuando el conductor perdió el control del vehículo

El accidente se registró a la altura de un centro comercial cuando el conductor perdió el control del vehículoLa volcadura se registró sobre el puente Luis Donaldo Colosio la noche del jueves. Foto: N+

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La volcadura se registró sobre el puente Luis Donaldo Colosio la noche del jueves

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