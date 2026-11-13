Muere Niño de 6 Años Después de Accidente en Motocicleta en Gómez Palacio, Durango

Un niño de 6 años perdió la vida la noche del miércoles, luego de permanecer cerca de 48 horas hospitalizado luego del accidente en motocicleta que sufrió junto a su madre en la colonia Francisco Zarco, en el municipio de Gómez Palacio, Durango.

El percance ocurrió el lunes 9 de noviembre, cuando Karen circulaba en su motocicleta acompañada de su hijo y, durante el trayecto, se encontró con varios cúmulos de basura que obstruían la calle. Al intentar esquivarlos para continuar su camino, perdió el control de la unidad, lo que provocó que ambos cayeran al pavimento.

El menor fue trasladado de urgencia a la Clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó internado debido a la gravedad de las lesiones que presentaba. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico y a permanecer bajo atención hospitalaria durante aproximadamente dos días, su estado de salud no mejoró y finalmente se confirmó su fallecimiento.

Luego de darse a conocer el deceso, personal de Servicios Periciales de la Vicefiscalía de la Región Laguna acudió al hospital para realizar los procedimientos correspondientes. Posteriormente, el cuerpo del pequeño fue trasladado al anfiteatro, donde se le practicaría la necropsia de ley.