Accidentes

Muere Niño de 6 Años Después de Accidente en Motocicleta en Gómez Palacio, Durango

El menor murió 48 horas después de los hechos registrados en la colonia Francisco Zarco

El menor murió 48 horas después de los hechos registrados en la colonia Francisco ZarcoEl niño de 6 años y su madre viajaban a bordo de una motocicleta al momento del accidente. Foto: N+

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El niño de 6 años y su madre viajaban a bordo de una motocicleta al momento del accidente

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