Choca Tráiler contra Pipa sobre la Autopista Arco Norte en Tlaxcala: Hay Cierre Total

Un fuerte accidente provocó el cierre total de la autopista Arco Norte a la altura de la comunidad de San Miguel la Presa perteneciente al municipio de Ixtacuixtla en Tlaxcala; un tráiler de la tienda departamental Coppel y una pipa de combustible.

El accidente se registró pasando la caseta de San Martin Texmelucan, por lo que el tráfico se ha paralizado en su totalidad en ambos sentidos.

De acuerdo con la información preliminar, dos personas resultaron lesionadas, quienes recibieron atención prehospitalaria en el lugar, únicamente se reportan daños materiales.

Elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) acudieron al lugar y activaron los protocolos de actuación y medidas preventivas para salvaguardar la integridad de la población; se confirmó que el contenedor no presenta fuga.