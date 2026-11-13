Accidentes

Choca Tráiler contra Pipa sobre la Autopista Arco Norte en Tlaxcala: Hay Cierre Total

Se paraliza el tránsito vehicular en ambos sentidos a la altura de Ixacuixtla en Tlaxcala

Una patrulla habría provocado la carambola de vehículos.Una patrulla habría provocado la carambola de vehículos. Foto: PC Estatal

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Tráfico detenido en la Autopista Arco Norte tras choque entre tráiler de Coppel y pipa de combustible en Ixtacuixtla.

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