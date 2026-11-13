Mujer es Amenazada con Cuchillo por su Vecino en Mexicali, BC

Una situación de constante riesgo vive la residente Ivonne, de la calle Bellota en Mexicali, quien denunció públicamente llevar meses siendo víctima de agresiones, allanamiento y amenazas de muerte por parte de un vecino, sin que hasta el momento las autoridades hayan brindado una solución efectiva

De acuerdo con el testimonio de la afectada, ha sido intimidada en diversas ocasiones por el hombre con un cuchillo, además de ocasionar daños materiales intencionales a su automóvil y dañar las conexiones eléctricas de su vivienda. Asimismo, relató que el individuo ingresó sin autorización al interior de su domicilio.

La denunciante respaldó sus señalamientos mediante grabaciones de video y fotografías que evidencian las conductas agresivas del sujeto. A pesar de contar con este material probatorio, haber interpuesto más de cinco denuncias formales y solicitado la intervención directa del Escuadrón Violeta, la víctima aseguró que no ha recibido el respaldo institucional necesario para frenar el acoso.

Incluso Ivonne señaló que dispone de firmas y testimonios de otros residentes de la misma vialidad que corroboran los hechos; sin embargo, las autoridades continúan sin actuar. Finalmente, la madre de familia manifestó temer seriamente por su vida y por la seguridad de su hijo, con quien habita en la vivienda.

JMR