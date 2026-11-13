Seguridad

Mujer es Amenazada con Cuchillo por su Vecino en Mexicali, BC

Ivonne, residente de la calle Bellota, denunció llevar meses sufriendo daños y allanamiento de morada

Ivonne, residente de la calle Bellota, denunció llevar meses sufriendo daños y allanamiento de moradaIvonne, residente de la calle Bellota, denunció llevar meses sufriendo daños y allanamiento de morada | Foto: Ivonne Ávalos

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Mujer es Amenazada con Cuchillo por su Vecino en Mexicali, BC | N+