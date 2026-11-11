Seguridad

Detienen a Estudiantes tras Pelea en Vía Pública en MexicalI, Baja California

Directivos escolares alertaron a las autoridades sobre el enfrentamiento entre alumnos de CECYTE y COBACH

Detienen a Alumnos de Preparatoria CECYTE y COBACH tras Riña en Mexicali, BCDetienen a Alumnos de Preparatoria CECYTE y COBACH tras Riña en Mexicali, BC | Foto: N+

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