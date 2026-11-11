Detienen a Estudiantes tras Pelea en Vía Pública en MexicalI, Baja California

Nueve estudiantes de preparatoria, de entre 16 y 17 años, fueron arrestados por la Policía Municipal tras ser señalados por participar en una pelea sobre la vía pública en las inmediaciones de la colonia Juventud 2000, en Mexicali.

El altercado se registró la tarde del pasado martes 10 de noviembre, a las afueras del plantel CECYTE Xochimilco, donde se vieron involucrados alumnos de esa misma institución y del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California (COBACH).

Personal administrativo y docente de la preparatoria solicitó la presencia de elementos de seguridad para contener la situación. La Policía Municipal acudió al lugar y procedió con la detención de los jóvenes quienes fueron asegurados por la comisión de faltas administrativas al orden público.

Ninguno de los involucrados presentó lesiones que necesitaran atención médica de urgencia. Tras su detención, los jóvenes fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Central para la elaboración de las actas correspondientes, donde quedaron en libertad al poco tiempo tras notificar el hecho a sus tutores.

JMR