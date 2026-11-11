Seguridad

Aseguran Tres Vehículos con Reporte de Robo tras Cateos en Tijuana, BC

También se localizaron unidades con irregularidades en sus números de identificación

Aseguran Tres Vehículos con Reporte de Robo tras Cateos en Tijuana, BCAseguran Tres Vehículos con Reporte de Robo tras Cateos en Tijuana, BC | Foto: AEI

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