Aseguran Tres Vehículos con Reporte de Robo tras Cateos en Tijuana, BC

Tres vehículos con reporte de robo y unidades con irregularidades en sus números de identificación fueron asegurados tras llevar a cabo cabo tres órdenes de cateo en distintos puntos de Tijuana.

En el primer cateo, efectuado en un domicilio ubicado sobre la calle Siete, en la colonia El Pípila, los agentes localizaron y aseguraron dos motocicletas: una Vento, modelo 2025, que contaba con reporte de robo del 23 de octubre de 2026, y otra marca Kurazay, modelo 2018, sin placas de circulación y con sus números de identificación alterados. En este caso, el inmueble no quedó asegurado.

En una segunda intervención, realizada en un camino vecinal sin número de la colonia Francisco Zarco, los elementos de la AEI aseguraron una camioneta Chevrolet Silverado, modelo 2014, color negro, que contaba con reporte de robo en San Bernardino, California, desde el 26 de septiembre de 2026.

La identificación del vehículo fue corroborada mediante los sistemas de consulta y el intercambio de información con la Patrulla de Caminos de California (CHP), confirmándose que la unidad tenía un reporte de robo vigente en aquella jurisdicción. En este cateo, el inmueble sí quedó asegurado.

El tercer cateo se llevó a cabo en un domicilio de la calle San Bruno, en la colonia Buenos Aires Sur, donde fueron aseguradas dos camionetas tipo Caravan. Una de las unidades, una Dodge Caravan modelo 2002, color guinda con blanco, contaba con reporte de robo del 4 de noviembre de 2026. También fue asegurada una Dodge Caravan modelo 2006, color azul, sin placas de circulación y sin reporte de robo. En esta última diligencia, el inmueble también quedó asegurado.

Las diligencias fueron realizadas por agentes adscritos a la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos, en seguimiento a las carpetas de investigación y con las autorizaciones judiciales correspondientes.

APG