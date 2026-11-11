Seguridad

Moviliza Falsa Alerta de Accidente a Bomberos y Protección Civil en Ensenada, BC

El reporte al 911 provocó un despliegue de equipos de emergencia hacia el ejido Uruapan, donde descartaron personas lesionadas

Moviliza Falsa Alerta de Accidente a Bomberos y Protección Civil en Ensenada, BCMoviliza Falsa Alerta de Accidente a Bomberos y Protección Civil en Ensenada, BC | Foto: N+

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