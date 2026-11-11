Moviliza Falsa Alerta de Accidente a Bomberos y Protección Civil en Ensenada, BC

Un reporte falso de un accidente con personas lesionadas y una víctima sin vida movilizó a equipos de Bomberos y Protección Civil hacia el ejido Uruapan, en Ensenada.

De acuerdo con el titular de Bomberos Municipal, un joven de 20 años realizó una llamada al número de emergencias 9-1-1 para informar sobre el supuesto percance, lo que provocó el desplazamiento de varias unidades cercanas.

El funcionario explicó que, durante las indagatorias, el joven reconoció haber realizado el reporte porque temía por su bienestar y consideró que, al mencionar personas en riesgo, recibiría ayuda con mayor rapidez.

Debido a las condiciones de difícil acceso en la zona, los equipos de emergencia realizaron labores de búsqueda durante varios días antes de que se confirmara que no había ocurrido ningún accidente.

El titular de Bomberos señaló que este tipo de reportes falsos provoca la movilización innecesaria de personal y recursos que podrían ser requeridos para atender emergencias reales.

Información Patricia Lafarga

APG