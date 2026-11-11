Seguridad

Sujeto a 10 Años de Prisión por Ataque Armado Contra Agentes de la AMIC en Caborca

Rogelio 'N' fue declarado responsable de participar en una agresión armada contra dos elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, durante una persecución

Sujeto a 10 Años de prisión por Ataque Armado Contra Agentes de la AMIC en CaborcaSujeto a 10 Años de prisión por Ataque Armado Contra Agentes de la AMIC en Caborca. Foto: FGJES

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