Sujeto a 10 Años de Prisión por Ataque Armado Contra Agentes de la AMIC en Caborca

Una pena de más de 10 años de prisión recibió Rogelio 'N', luego de ser declarado responsable de participar en un ataque armado contra dos elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, durante una persecución registrada en Caborca.



Los hechos ocurrieron el 24 de febrero de 2025, alrededor de las 12:50 horas, cuando los agentes realizaban recorridos de reconocimiento y detectaron un automóvil color gris en el que viajaban seis personas armadas y les indicaron que detuvieran la marcha, pero los ocupantes hicieron caso omiso y emprendieron la huida.



La persecución terminó cerca del rancho El Charco Viejo, donde el vehículo quedó atascado en un terreno de siembra, por lo que los tripulantes bajaron y dispararon contra la unidad ministerial.



Los investigadores repelieron la agresión y detuvieron a Rogelio 'N', a quien le aseguraron un fusil de asalto calibre .223 y un radio de comunicación utilizado para informar sobre los movimientos de los agentes.



Tras las pruebas presentadas por el Ministerio Público, un juez determinó imponerle 10 años y ocho meses de cárcel por tentativa de homicidio calificado con alevosía, además de una multa de 20 mil 138 pesos y la obligación de reparar el daño a las víctimas, cuyo monto quedó establecido de manera genérica.