Seguridad

Aseguran más de 10 Millones de Cigarros Apócrifos en Aduana de Michoacán

La mercancía se describe como presuntamente apócrifa y su situación legal sigue sin definirse, de acuerdo con las autoridades federales

cigarros-apocrifos-lazaro-cardenasCajetilla abierta y tres cigarros incluidos en las imágenes de la mercancía asegurada. Foto: Gabinete de Seguridad

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