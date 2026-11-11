Aseguran más de 10 Millones de Cigarros Apócrifos en Aduana de Michoacán

Más de 10 millones de cigarros apócrifos fueron asegurados en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, antes de que la mercancía pasara por el despacho aduanero. La carga estaba repartida en 888 cajas de cartón dentro de un contenedor.

Para revisarla se abrió el contenedor y se desconsolidó la mercancía, es decir, se separó la carga que viajaba agrupada. Esa maniobra permitió identificar las 888 cajas, que contenían 532 mil 800 cajetillas, equivalentes a 10 millones 656 mil cigarros.

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Los productos tenían características distintivas de una marca comercial, aunque no se precisó cuál. La mercancía se describe como presuntamente apócrifa y su situación legal sigue sin definirse.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que su personal detectó el cargamento durante labores de vigilancia y control. Ante una solicitud de la FGR, se realizaron las diligencias para inspeccionarlo.

Tras la inspección y el conteo, la FGR procedió a asegurar los cigarros apócrifos como parte de una carpeta de investigación en curso. Mientras la autoridad ministerial determina su situación jurídica, la mercancía quedó bajo custodia en el recinto fiscalizado de la terminal portuaria.

El aseguramiento forma parte de las acciones contra el comercio ilícito y para proteger los derechos de propiedad intelectual, así como de la vigilancia de las mercancías que ingresan al país, indicaron las instituciones del Gabinete de Seguridad.

CT