Seguridad

Sujeto Detenido por Golpear a su Pareja y Robarle un Vehículo en Hermosillo

Presuntamente el hombre agredió a la mujer, la amenazó de muerte y se llevó su camioneta sin autorización en la colonia San José de Las Minitas, al surponiente de la ciudad

Sujeto Detenido por Golpear a su Pareja y Robarle un Vehículo en HermosilloSujeto Detenido por Golpear a su Pareja y Robarle un Vehículo en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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