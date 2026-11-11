Sujeto Detenido por Golpear a su Pareja y Robarle un Vehículo en Hermosillo

La violencia contra una mujer de 29 años derivó en la detención de su pareja, luego de que presuntamente la amenazó de muerte, la lanzó contra una pared y luego se llevó su camioneta sin autorización, en la colonia San José de Las Minitas, al surponiente de Hermosillo.



El presunto agresor fue identificado como José Guadalupe 'N', de 28 años, quien protagonizó los hechos a las 17:15 horas del martes, en el cruce de las calles Juan Romero Duarte y Francisco Huerta Hoyos.



La afectada informó a los agentes municipales que el hombre se había apoderado de su Jeep Patriot, color blanco, por lo que solicitó la intervención de las autoridades tras denunciar también las agresiones y amenazas recibidas.



Al ser localizado e interrogado sobre el paradero del vehículo, José Guadalupe 'N' indicó que lo había dejado estacionado en el domicilio de un amigo, tras lo cual fue detenido por los oficiales municipales.