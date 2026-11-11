Internacional

Secuestran a Esposa de Alcalde en Colombia; la Interceptaron al Salir del Gimnasio

El presidente ordenó un operativo especial para dar con la psicóloga y esposa del alcalde de Uribia

Secuestran a Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, La GuajiraSecuestran a Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, La Guajira. Foto: Instagram

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