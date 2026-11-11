Secuestran a Esposa de Alcalde en Colombia; la Interceptaron al Salir del Gimnasio

Nancy Gómez fue secuestrada cuando salía de un gimnasio en La Guajira. La esposa del alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago García, habría recibido amenazas previamente.

La psicóloga fue interceptada por sujetos armados poco después de la seis de la mañana de este miércoles 11 de noviembre 2026, cuando salía de un gimnasio. Los hombres vestidos de negro la obligaron a abordar una camioneta.

Minutos después de que se diera a conocer el secuestro, el presidente Abelardo de La Espriella informó sobre un operativo especial en la región. “Toda mi solidaridad con el alcalde de Uribia y su familia en estos momentos de angustia”, declaró el mandatario en el comunicado.

Uribia es un municipio joven, fundado en el año 2000 en la península de La Guajira, de cara al mar Caribe. Esta ciudad del noreste de Colombia, tiene por lema ser “la capital indígena” del país.

La mayoría de sus habitantes pertenecen al pueblo wayú, conocidos también como guajiros. El propio alcalde, egresado de la Universidad Santiago de Cali, pertenece a este grupo.

La península colinda con Venezuela y ha sido territorio en disputa para el crimen organizado. En la región opera el Cártel de La Guajira, que aprovecha la cercanía con el país vecino a través del golfo de Venezuela.

En la región también opera el grupo guerrillero conocido como el Ejército de Liberación Nacional. Esta organización es, por el momento, la principal sospechosa por el secuestro.

Antes de que su esposo se convirtiera en alcalde de Uribia, Nancy Gómez coordinaba el área de salud mental del hospital local. Actualmente se dedicaba a labores de gestoría social, como primera dama del municipio.

El comandante Héctor Daza, quien dirige el Departamento de Policía de La Guajira, señaló al diario El Tiempo que puso en marcha un plan candado para sellar las entradas y salidas de la península. Varios de los controles policiacos se concentran en el sector de Winpeshi, en la frontera con Venezuela. La policía anticipa que los captores hayan intentado huir hacia esa zona.

EDG.