Seguridad

Familia es Atacada a Balazos en Ciudad Obregón, Sonora; Una Menor Perdió la Vida

La agresión armada se presentó la noche del martes por fuera de un domicilio de la colonia Hacienda El Dorado donde presuntamente sujetos armados les dispararon de manera directa

Familia es Atacada a Balazos en Ciudad Obregón, Sonora; Una Menor Perdió la VidaFamilia es Atacada a Balazos en Ciudad Obregón, Sonora; Una Menor Perdió la Vida. Foto: Archivo N+

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