Familia es Atacada a Balazos en Ciudad Obregón, Sonora; Una Menor Perdió la Vida

Una familia fue blanco de un ataque armado por afuera de su domicilio en la colonia Hacienda El Dorado, en Ciudad Obregón, que dejó a una niña y a sus dos padres lesionados, pero la menor falleció horas después en el hospital.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la noche del martes, en el cruce de las calles Los Pajares y Valle del Pascola, cuando presuntamente los tres integrantes de la familia salieron a depositar la basura y fueron sorprendidos por sujetos armados.



Autoridades locales indicaron que la pequeña de seis años recibió dos impactos de bala, uno en el abdomen y otro en la pierna izquierda y, aunque fue atendida, murió la mañana de este miércoles en el Hospital del Niño y La Mujer.



Sus padres, Felipe 'N' y Sheila 'N', ambos de 29 años, también fueron alcanzados por los disparos y presentaron heridas en las piernas, son lesiones que no ponen en peligro sus vidas.



Asimismo, en el sitio, policías localizaron varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros, los cuales fueron asegurados como indicios para las investigaciones.