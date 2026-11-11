Medio Ambiente

Liberan a Osa Negra Localizada en Fraccionamiento de Arteaga, Coahuila

La Secretaría de Medio Ambiente del estado informó que se le realizó una revisión médica al ejemplar

Liberan a Osa Negra Localizada en Fraccionamiento de Arteaga, CoahuilaLa osa negra de cinco años, fue liberada en una zona segura. Foto: SMA Coahuila

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