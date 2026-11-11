Liberan a Osa Negra Localizada en Fraccionamiento de Arteaga, Coahuila

La Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila informó sobre el resguardo de una osa negra que fue localizada en un fraccionamiento campestre de la serranía de Arteaga, luego de que su presencia generara preocupación entre los habitantes y visitantes de este sector.

La dependencia detalló que el pasado 2 de noviembre recibió un reporte sobre el avistamiento del ejemplar, por lo que al día siguiente personal especializado se trasladó al lugar para atender la situación y realizar las maniobras necesarias para asegurar al animal.

De acuerdo con Daniel Federico González Guajardo, director de Recursos Forestales y Vida Silvestre, se trataba de una osa negra de cinco años de edad, la cual fue asegurada por personal capacitado para realizarle una revisión médica y posteriormente liberarla en una zona considerada segura para su especie.

La Secretaría de Medio Ambiente señaló que actualmente se registra una temporada de avistamientos de osos en diferentes regiones de Coahuila, por lo que exhortó a la población a mantener una distancia segura, evitar acercarse o intentar alimentarlos y comunicarse de inmediato con las autoridades en caso de encontrarse con alguno de estos ejemplares.