Rescatan a Perra que Presuntamente Era Maltratada en Huejotzingo, Puebla

La Dirección de Bienestar Animal (DIBA) del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) en Puebla realizó un operativo en el municipio de Huejotzingo, tras recibir una denuncia ciudadana por presunto maltrato animal.

Dicha intervención tuvo lugar en un domicilio de la colonia Santa Elena, con el objetivo de salvaguardar la vida de una canina que se encontraba en condiciones graves de abandono.

Ante los hechos señalados, la DIBA Puebla emitió una orden de visita y personal inspector acudió al domicilio en coordinación con la Subdirección del Centro de Bienestar Animal de Huejotzingo y con apoyo de la Policía Municipal, debido a que inicialmente el propietario se negó a permitir el acceso para realizar la diligencia.

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Durante la intervención, personal médico veterinario identificó a una canina de aproximadamente 12 años,quien presentaba un estado corporal de caquexia, caracterizado por una pérdida crítica de masa muscular y tejido graso.

Ante la gravedad de su condición la Dirección adscrita al SEDIF Puebla, determinó su aseguramiento precautorio para brindarle atención veterinaria especializada y proteger su vida.

Actualmente, permanece hospitalizada en la Clínica de Bienestar Animal, donde recibe terapia de líquidos y suplementación alimenticia como parte de su atención veterinaria especializada.

Con información de N+

GMAZ