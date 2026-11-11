Medio Ambiente

Rescatan a Perra que Presuntamente Era Maltratada en Huejotzingo, Puebla

Autoridades arribaron a un domicilio ubicado en la colonia Santa Elena y se llevaron al ejemplar que presentaba un cuadro de caquexia

Rescatada Perra Desnutrición Maltrato Animal Colonia Santa Elena Huejotzingo PueblaEl ejemplar presentaba un cuadro de caquexia. Foto: X @DIBAGobPue

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Una denuncia ciudadana en Huejotzingo permitió el rescate de una perra maltratada. La DIBA y la policía actuaron para proteger su vida. Infórmate sobre su recuperación.

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