Amplían Plazo de Retención Ministerial de los 20 Detenidos tras Captura del 'R2' en Jalisco

Se amplió el plazo de retención ministerial de las 20 personas detenidas en el operativo de captura del 'R2' el pasado domingo en Circunvalación Vallarta.

Al ser una situación de delincuencia organizada, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), solicitó que al juez federal que el Ministerio Público pudiera extender la retención de 48 a 96 horas.

Los 20 hombres que permanecen bajo resguardo en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en Jalisco.

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De acuerdo con información de la FGR, entre los detenidos se encuentran Ernesto, de 36 años; José Antonio, de 34; Uriel, de 29; Luis Felipe, de 33; Óscar, de 37; Jesús, de 27; Ángel Jasiel, de 21; Michel, de 29; Jonathan Axel, de 26; Diego Armando, de 23; Rogelio, de 41; José Refel, de 26; Eduardo, de 24; Jaime, de 34; José Antonio, de 36; Luis Alberto, de 27; José Miguel, de 21; Yordan Alejandro, de 32; Fernando Omar, de 38, y Ángel Gabriel, de 24 años.

Sobre Rafael ‘N’, el ‘R2’, se espera que sea trasladado esta noche a las instalaciones de la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) y, posteriormente, llevado al Centro Penitenciario de Puente Grande, Jalisco, para su ingreso al área médica, de acuerdo con información de la secretaría de Marina.