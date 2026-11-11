Seguridad

Amplían Plazo de Retención Ministerial de los 20 Detenidos tras Captura del 'R2' en Jalisco

Serán las autoridades federales quienes determinen la situación legal de los hombres capturados en un restaurante de la avenida México

Amplían Plazo de Retención Ministerial de los 20 Detenidos tras Captura del 'R2' en JaliscoAmplían Plazo de Retención Ministerial de los 20 Detenidos. Foto: Semar

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Trasladan a CDMX a 20 hombres detenidos en Guadalajara. La FGR determinará su situación legal.

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