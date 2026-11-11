Política

ONU Confirma como Definitivos los Límites de la Plataforma Continental de México en el Golfo

La Cancillería informó que con esto se confirma la plena certeza jurídica sobre los límites exteriores de la plataforma continental en el Golfo de México

México Consolida su Soberanía Marítima en el Golfo: ONU Confirma Límites DefinitivosCuartoscuro
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