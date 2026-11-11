ONU Confirma como Definitivos los Límites de la Plataforma Continental de México en el Golfo

La secretaría de Relaciones Exteriores informó esta noche que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó de manera definitiva y obligatoria los límites exteriores de la plataforma continental de nuestro país en el Golfo de México.

Señaló que la a Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) aceptó y confirmó los límites exteriores propuestos por nuestro país en el Polígono Oriental del Golfo de México, con esto, dichos límites tienen carácter definitivo y obligatorio conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), indicó la cancillería mexicana.

"México confirma la plena certeza jurídica sobre los límites exteriores de su plataforma continental en el Golfo de México", se lee en el comunicado.

La División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar de la ONU publicó este martes el resumen de las recomendaciones de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC), con lo que se aceptan y confirman los límites exteriores propuestos por México de su plataforma continental extendida en el Polígono Oriental del Golfo de México.

Esta resolución se da luego de que el pasado 26 de octubre, Texas anunció que identificó nueve islas del Río Bravo, con una superficie conjunta de aproximadamente 27 hectáreas, como propiedad del estado, por lo que la Oficina General de Tierras del estado autorizó que sus fuerzas de seguridad accedan a esos terrenos para patrullarlos.

Sin embargo, México cuestionó que Texas pudiera determinar unilateralmente la propiedad y recordó que los límites deben atenderse mediante los tratados y mecanismos binacionales.

Hoy, la cancillería señaló que este resultado consolida la plena certeza jurídica de México sobre los límites exteriores de su plataforma continental en el Golfo de México, "donde ejerce derechos soberanos exclusivos para los fines de exploración y explotación de los recursos naturales del suelo y del subsuelo marinos".

Dichos límites respetan las delimitaciones marítimas negociadas con los Estados Unidos y con Cuba, respectivamente en dicha zona.

Próximamente México depositará ante el Secretario General de la ONU las cartas y la información pertinente, incluidos los datos geodésicos que describan permanentemente los límites exteriores de su plataforma continental, para su debida publicidad internacional.

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