Política

Islas del Río Bravo, con Interés Electoral en EUA, Considera Sheinbaum

El reclamo involucra nueve territorios que suman alrededor de 27 hectáreas

Islas del Río Bravo, con Interés Electoral en EUA, Considera SheinbaumIslas del Río Bravo, con Interés Electoral en EUA, Considera Sheinbaum. Foto: EFE

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Texas reclama 9 islas del Río Bravo como suyas en medio de elecciones. Sheinbaum asegura que solo la CILA puede definir límites.

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