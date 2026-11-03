Política

INE Debe Ser Fuerte y Responder a la Voluntad del Pueblo, Afirma Sheinbaum

La presidenta de México se pronuncia porque el Instituto Nacional Electoral responda 'a la verdadera democracia'

Instituto Nacional Electoral en CDMX. Foto: CuartoscuroInstituto Nacional Electoral en CDMX. Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+