INE Debe Ser Fuerte y Responder a la Voluntad del Pueblo, Afirma Sheinbaum

Ante la situación que se vive en el Instituto Nacional Electoral (INE), con cambios y una investigación por presunta corrupción, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció por tener un organismo electoral fuerte y que responda a la voluntad del pueblo.

“Por supuesto que queremos un Instituto Nacional Electoral fuerte, que responda a la voluntad del pueblo, a la verdadera democracia, no la democracia de las élites, de este grupo que se empoderó del INE y que se sienten dueños de la democracia”, expresó durante su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional.

También hizo énfasis en que quien haya comedido actos de corrupción que sea sancionado por las instancias correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o en su caso la Fiscalía General de la República (FGR).

La mandataria nacional reiteró que se necesita un INE fuerte que defienda la democracia:

“La democracia es la representación del pueblo, es la voluntad popular, la soberanía, y esa es la que tiene que defender el INE con su autonomía”.

En este mismo tema, recordó que hizo una propuesta de reforma electoral profunda, para que se bajara el recurso de los partidos, hubiera representación proporcional pero no decidida por la cúpula de los institutos políticos, para fortalecer la autonomía de los estados, “pero no quisieron, ellos, los que hablan de democracia” cuando nunca lucharon por ella, dijo.

Ante el panorama en el Instituto Nacional Electoral, Sheinbaum además apuntó que “de esto va a salir fortalecido el país, de eso no tengan la menor duda”.

Y cuestionó cómo un grupo de empresas se apoderó desde hace más de 20 años del material electoral.

“Eso tiene investigarse y sancionarse, pero la voluntad popular es la voluntad popular y esa el INE debe resguardarla y se tiene que salir fortalecido de este momento, pero no es regresar al pasado, eso sí no”.

También afirmó que las elecciones del 2027 serán ejemplares, a pesar de que, dijo, hay quienes quieren minar los comicios.

“Las elecciones del 2027 van a ser ejemplares; ellos no quieren, quieren minar la elección del 27 porque como no tienen asidero en el pueblo, como sus propuestas no son reconocidas por la gente, como no tienen ya participación porque la gente no los reconoce, entonces quieren minar el proceso electoral del 27, pero eso no va a pasar”, puntualizó.

SPB