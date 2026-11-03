Política

Los Republicanos Redibujaron los Mapas Electorales y les Podría Salir Mal

La modificación de los distritos electorales en nueve estados de Estados Unidos cambiará las condiciones de representación política para millones de votantes

Elecciones en Estados Unidos.Votantes emitieron sus votos en la Iglesia Bautista Westwood este martes 3 de noviembre de 2026. Foto: AP

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