¿Por Qué le Importan a México las Elecciones en Estados Unidos?

Este 3 de noviembre hay elecciones intermedias en Estados Unidos, justo a la mitad del segundo mandato de Donald Trump. En estos comicios se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 en el Senado y 36 gubernaturas.

Pero, ¿por qué debe interesarnos en México? Estados Unidos no solo es nuestro vecino, sino también nuestro principal socio comercial y donde residen millones de migrantes mexicanos.

Están en juego todos los 435 escaños en la Cámara de Representantes, que es como nuestra Cámara de Diputados, 35 de 100 escaños en el Senado, 36 de 50 gubernaturas y miles de cargos a nivel estatal y local.

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La elección de gobernadores impacta la relación entre ambos países pues controlan las guardias nacionales locales, realizan inspecciones a transporte de carga e impactan en la calidad de vida de cientos de migrantes que viven en Estados Unidos.

Dentro de los estados que eligen gobernadores están los 4 estados que son frontera con México. En California, el demócrata Xavier Becerra podría convertirse en el primer gobernador hijo de madre migrante mexicana. En Arizona, Katie Hobbs busca reelegirse y en Nuevo México, Deb Haaland podría convertirse en la primera mujer nativa americana en encabezar una gubernatura. En Texas, el republicano Greg Abbott busca su cuarto periodo, pero la contienda está cerrada frente a Gina Hinojosa, de origen mexicano.

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En el Congreso, si los demócratas logran controlar ambas cámaras, podrían frenar la agenda del presidente Trump o matizar sus iniciativas como son los aranceles, la seguridad en la frontera y los ataques a migrantes.

Ambos países comparten más de 3,100 kilómetros (km) de frontera entre 6 estados de México y 4 de Estados Unidos. Sobre la frontera tenemos importantes centros urbanos que funcionan como una sola ciudad, aunque estén en dos países distintos como Tijuana, Baja California y San Diego, California, o Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas.

Esta frontera registra en promedio un millón de cruces de personas por día, y más de 800,000 millones de dólares anuales que se comercializan por ella.

Más de 11 millones de personas provenientes de México residen actualmente en Estados Unidos, principalmente en estados como California o Texas, y es una población equivalente a la de la Ciudad de México. Si sumamos a los descendientes de mexicanos, superan los 38 millones, esto es más personas que las que viven en el Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla, juntos.

Si bien la migración tiene una causa de buscar mejores condiciones económicas y de vida, o se da por huir de violencia, los mexicanos que residen en Estados Unidos envían al año a sus familias más de 60,000 millones de dólares en remesas.

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Además, la administración de Trump puso el ojo en la migración no solo con su retórica de reforzar la seguridad fronteriza sino con la persecución, captura y deportación de migrantes indocumentados, gran parte de ellos de origen mexicano, entre los cuales hay víctimas mortales.

México es desde 2025 el principal socio comercial de Estados Unidos, con un gran intercambio de automóviles y componentes para su ensamblaje, semiconductores, pantallas y cables para electrónicos y equipos de cómputo, transformadores, motores y maquinaria industrial, así como aguacate, jitomate y frutas.

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Donald Trump amenazó con imponer aranceles al comercio con México, mismos que ha congelado en reiteradas ocasiones, e incluso puso fin a la renovación automática por 16 años del T-MEC, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, para iniciar revisiones anuales hasta su finalización.

El tránsito ilegal de droga por la frontera con México ha jugado un papel importante en la política pública de este segundo gobierno de Trump, quien ha designado como organizaciones terroristas a grupos del crimen organizado como es el Cartel de Sinaloa o el Jalisco Nueva Generación, además, la Fiscalía estadounidense requirió a México al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios públicos de Sinaloa, lo que acrecienta las tensiones entre ambos países.

Estas elecciones decidirán cómo serán los últimos dos años de gobierno de Donald Trump y cómo será su relación con todos los países del mundo con los aranceles, las guerras en oriente o la economía global de cara a su salida de la Casa Blanca.

Si los demócratas ganan el Congreso, podría poner un freno a Trump, pero si los republicanos mantienen sus mayorías, podríamos ver políticas más agresivas en todas las áreas.

LECQ