Internacional

¿Por Qué le Importan a México las Elecciones en Estados Unidos?

Estados Unidos es, además del país vecino, nuestro principal socio comercial y donde millones de migrantes mexicanos residen

Un votante espera en un centro de votación portátil, en el centro de Los Ángeles.Un votante espera en un centro de votación portátil, en el centro de Los Ángeles, California. Noviembre 2, 2026. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
¿Por Qué le Importan a México las Elecciones en Estados Unidos? | N+