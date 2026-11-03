Internacional

Encuestas en Estados Unidos a Horas de Elecciones Proyectan Revés para Trump

Los primeros colegios electorales comenzaron a abrir a las 5:00 horas en el estado de Vermont, para las elecciones intermedias, cuyos resultados determinarán los últimos dos años de gobierno de Trump

Una mampara de privacidad para la votación en Manchester, Nuevo Hampshire.Una mampara de privacidad para la votación en Manchester, Nuevo Hampshire. Foto Reuters

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