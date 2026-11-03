Encuestas en Estados Unidos a Horas de Elecciones Proyectan Revés para Trump

En las elecciones de este martes en Estados Unidos se renueva un tercio del Senado, la totalidad de la Cámara de Representantes, así como cargos estatales y locales.

El presidente Trump se ha mantenido activo en los últimos esfuerzos para atraer votos para los republicanos, que aparecen abajo en las encuestas.

Las últimas encuestas levantadas en Estados Unidos a unas horas de las elecciones intermedias proyectan un duro revés para el presidente Donald Trump y el Partido Republicano.

Solo el 38% de los encuestados piensa votar por los republicanos, frente a un 46% que dijo lo haría por los demócratas.

Si las proyecciones se concretan, los republicanos perderán sus espacios en el Senado de Texas, Maine, Ohio, Kansas y Alaska, mientras que en Iowa el resultado se mantiene cerrado.

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En una entrevista Trump respondió ante la posibilidad de que pierda el control en el Congreso.

"Bueno, si eso ocurre, supongo que seré el "Señor Veto". Tendríamos a un presidente que no cuenta con el control de la Cámara de Representantes ni del Senado. Le enviarían propuestas, él las vetaría y, finalmente, después de uno o dos meses de que todo haya sido vetado, ya saben, simplemente estarían perdiendo el tiempo. Entonces vendrían a negociar y llegaríamos a un acuerdo. Creo que eso es probablemente lo que sucedería, pero espero que no tengamos que preocuparnos por eso”.

En un podcast del New York Post, Trump manifestó que le gustaría reelegirse para un tercer mandato en 2028, pero reconoció que está impedido legalmente.

Entre los últimos esfuerzos del presidente por atraer votos a los republicanos insistió en su ofrecimiento de 5 mil dólares a los adultos, si los republicanos ganan.

“Si ganan los demócratas, tendrán ustedes una depresión económica. Si ganamos los republicanos, cada uno de ustedes tendrá 5 mil dólares en el bolsillo", aseguró.

A las 5 de la mañana en el estado de Vermont comenzaron a abrir los primeros colegios electorales este martes para las elecciones intermedias que celebra Estados Unidos, en las que están llamados a votar más de 250 millones de electores.

Más de 57 millones de personas ya han votado por adelantado, entre el sufragio presencial anticipado o por correo, según el recuento del laboratorio Electoral de la Universidad de Florida.

Del total de estadounidenses con derecho a voto, 39 millones de hispanos están llamados a las urnas, el segundo grupo más numeroso por delante de los votantes afroamericanos.

Estas elecciones renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado -33 de 100 asientos-, así como dos puestos en la Cámara Alta por Florida y Ohio, después de que el año pasado Marco Rubio y JD Vance asumieran los cargos de secretario de Estado y vicepresidente, respectivamente, y dejaran paso a dos legisladores designados.

En 36 estados, los estadounidenses elegirán gobernador además de alcaldes en ciudades como Washington DC, Los Ángeles, Oakland, Louisville y Raleigh, dentro de una jornada que incluye votaciones locales y estatales.

Los resultados determinarán los últimos dos años de gobierno de Donald Trump.

Los centros electorales de los 50 estados y el Distrito de Columbia abrirán escalonadamente, en un país con seis husos horarios diferentes, hasta el cierre por la tarde de los centros en el estado de Hawái a las 19:00 horas, hora local.

A las 20:00 horas cerrará un último colegio en Adak, en las islas Aleutianas de Alaska.

Con información de N+| EFE

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