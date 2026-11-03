Rusia Confirma Diálogo Trilateral de Paz con Ucrania y Estados Unidos

Con el objetivo de alcanzar una paz duradera, Rusia y Ucrania sostendrán conversaciones, con la intermediación de Estados Unidos, la próxima semana en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos.

Los diálogos trilaterales ⁠de paz se realizarán los días ​10 y 11 de noviembre, confirmó el Kremlin este martes, en medio de un conflicto que se ha recrudecido los últimos días con ataques en ambos países.

Vladimir Medinski, asesor del presidente ruso Vladimir Putin, será el principal ⁠negociador de Moscú en las conversaciones, informó el portavoz ‌del Kremlin, Dmitri Peskov, a los periodistas en ⁠una conferencia telefónica.

Medinski, conocido defensor del imperialismo ruso y responsable de la nueva educación ultranacionalista en los colegios rusos, ya encabezó la delegación de su país en dos rondas celebradas en 2025 en Estambul y la última, que tuvo lugar hace nueve meses en Ginebra.

Tanto Ucrania, que le acusó de ralentizar las conversaciones, como EUA y Europa han abogado porque Moscú sea representado por un funcionario de mayor rango, pero el presidente ruso, Vladimir Putin, siempre ha defendido la figura de su asesor cultural.

Todas esas rondas de negociaciones en las que tomó parte Medinski no produjeron apenas resultados, con la excepción de canjes de prisioneros de guerra y cadáveres de los caídos en acción.

Putin aceptó reanudar las negociaciones tras reunirse el mes pasado en San Petersburgo con el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff. Los negociadores estadounidenses llevan tiempo buscando un avance en la guerra, que ya casi ​cumple ​su quinto año.

"Sí, puedo confirmar esta fecha. Una delegación rusa viajará efectivamente a Abu Dabi, los días 10 y 11 de noviembre, y participará en las negociaciones trilaterales", dijo el vocero.

Las últimas conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos tuvieron lugar en febrero, ​antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran ‌una guerra contra Irán.

El enviado estadounidense Steve Witkoff dijo el lunes que su país reuniría a delegaciones de Ucrania y Rusia en Abu Dabi la próxima semana para debatir acuerdos ⁠de seguridad para la posguerra y la desescalada.

ICM